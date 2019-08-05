Заместитель Минрегионстроя Лев Парцхаладзе напомнил, что в Украине действуют строительные нормы, которые обязуют делать в городах велодорожки.

Уже почти год, с 1 сентября 2018 года украинскими ГБН (Государственным строительным нормам) введено обязательное проектирования велодорожек и велодорог при проектировании дорог в населенных пунктах. Однако это делают не везде, а лишь в некоторых регионах. Для того, чтобы у нас действительно стало больше велосипедистов и велосипедное движение заработало, местным властям надо комплексно подходить к этому вопросу и создавать надлежащую велоинфраструктуру уже сейчас.

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Напомним требования, содержащиеся в действующем ГБН в отношении велодорожек:

Велосипедные дорожки и полосы должны устраиваться на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленным предприятиям, объектам массового посещения, открытым автостоянкам и гаражам.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, а велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы. Необходимость проектирования велополосы или велодорожки определяется категорией улицы или дороги.

В новом ГБН также определено, какой должна быть минимальная ширина велодорожки или велополосы в разных случаях. Например, при новом строительстве велосипедная полоса должна составлять не менее 1,85 м, при реконструкции – не менее 1,5 м. Велосипедная дорожка с односторонним движением: при новом строительстве – минимум 1,85 м, при реконструкции – минимум 1,5 м. Велосипедная дорожка с двухсторонним движением с обеих сторон улицы – не менее 2,5 м при новом строительстве, не менее 2 м – при реконструкции. Такая же велодорожка, но с двусторонним движением с одной стороны улицы должна проектироваться шириной не менее 3 м при новом строительстве и не менее 2,5 м при реконструкции дороги или улицы. Параметры совместной велосипедно-пешеходной дорожки определяются так: минимум 3 м при новом строительстве и минимум 2,5 м при реконструкции.

Также с 1 сентября прошлого года вступила в действие строительная норма, которая ввела возможность проектировать удобные перехватывающие велостоянки в городах у станций метрополитена, в пределах территорий автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов (ТБО). Согласно ей, количество мест на перехватывающих велостоянках у метро определяется расчетом: 0,1% от пользователей станции, но не менее чем 10 паркомест, в рамках автовокзалов – 1% от пользователей вокзала + 2% от полученного числа, в пределах ТБО – 1% его суточного пассажиропотока. Расстояние от перехватывающей велостоянки до входа на станцию или автовокзала не должно превышать 30 м. В Европе, например, на таких парковках оставляют велосипед перед тем, как пересесть на метро, автобус или трамвай.

Напомним, что Нацгвардии разрешили останавливать авто на дорогах.