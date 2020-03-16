Активисты провели эксперимент вблизи метро Шулявская.

На многих улицах столицы власти создали велодорожки. Они отделены от тротуаров и дорог бордюрами или разметкой. Но двигаться по ним велосипедистам невозможно. Ведь там стоят запаркованные автомобили. Поэтому велосипедисты вынуждены передвигаться по дорогам или тротуарам. Чем мешают водителям и пешеходам.

Смотрите видео – можно ли на велосипеде ездить по велодорожке:

Активисты “ОстановиЛося” напоминают, что велодорожка – для велосипедистов, а 2 метра тротуара для пешеходов.

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