Банк начал блокировать счета клиентов из-за штрафов за нарушение ПДД, в том числе и нарушение правил парковки. Причем блокируются все средства на счету, а не только сумма штрафа.

Пользователям приходит сообщение в мобильный банкинг, в котором клиенту сообщают об остановке всех расходных операций в связи с арестом счета.

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При анализе базы должников Минюста можно прийти к выводу, что арест был инициирован Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА. В составе этого департамента числится и муниципальная парковочная инспекция.

Итак, через небольшую по сути сумму штрафа, клиент банка остается вообще без доступа ко всем своим средств на счете. Поэтому оплатить штраф и пеню надо с другого счета или через отделение. При урегулировании вопроса с исполнителями арест обещают снять в течение 1-3 дней.

Банки и ранее блокировали счета клиентов по обращению исполнительной службы. Однако если раньше это делалось на основании бумажного запроса, то с конца 2019 исполнительные службы могут подавать такие требования онлайн. Так же, как и отменять их. Поэтому скорость блокировок и разблокировок счетов значительно выросла - от недели до считанных дней.

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