Банки почали блокувати рахунки клієнтів через несплачені штрафи за порушення ПДР, в тому числі і порушення правил паркування. Причому блокуються всі кошти на рахунку, а не лише сума штрафу.

Користувачам приходить повідомлення в мобільний банкінг, в якому клієнта повідомляють про зупинку всіх видаткових операцій у зв'язку з арештом рахунку.

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При аналізі бази боржників Мін'юсту можна прийти до висновку, що арешт був ініційований Департаментом транспортної інфраструктури КМДА. У складі цього департаменту числиться і муніципальна паркувальна інспекція.

Отже, через невелику по суті штрафу, клієнт банку залишається взагалі без доступу до всіх своїх коштів на рахунку. Тому. сплатити штраф і пеню треба з іншого рахунку чи через відділеня. При врегулюванні питання з виконавцями арешт обіцяють зняти протягом 1-3 днів.

Банки і раніше блокували рахунки клієнтів за зверненням виконавчої служби. Однак якщо раніше це робилось на підставі паперового запиту, то з кінця 2019 року виконавчі служби можуть подавати такі вимоги онлайн. Так само як і скасовувати їх. Тому швидкість блокуваня та розблокування рахунків значно виросла – з тижня до лічених днів.

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