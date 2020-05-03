Для этого отгораживают по одной или несколько полос транспорта или убирают парковки.

Из-за пандемии коронавируса люди будут и впредь остерегаться пользоваться общественным транспортом, поэтому будут переходить на личные транспортные средства – велосипеды и персональный электротранспорт.

Для этого имеющихся велодорожек уже недостаточно – трафик двухколесного транспорта увеличится в несколько раз. Чтобы решить эту проблему, французские муниципалитеты расширяют велодорожки за счет полос для автомобилей.

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По мнению урбанистов, велосипед или электросамокат позволяет придерживаться социальной дистанции в отличие от общественного транспорта. Кроме того, они не загрязняют воздух, как автомобили, что важно в условиях пандемии COVID-19, которая поражает прежде всего легкие.

Велосипедные дорожки, которые начали появляться в разгар пандемии коронавируса, французские журналисты называют “коронавелодорожками” (coronapistes). Часто их обустраивают как временные, просто отграничивая одну из полос движения барьерами, – однако в перспективе они могут стать постоянными, или по крайней мере будут действовать в течение долгого времени, поскольку угроза вируса будет оставаться еще некоторое время.

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В Монтрее планируют обустроить восемь километров велодорожек, шириной до четырех метров. Некоторые создадут за счет автомобильных парковочных мест. Это будет стоить 700 тысяч евро.

Более того, в городе расширят уже имеющиеся велодорожки, чтобы велосипедисты имели возможность соблюдать дистанцию.

В департаменте Валь-де-Марн и Сен-Сен-Дени, которые окружают Париж с востока, планируют обустроить соответственно 40 и 60 километров “коронавелодорожок”.

Напомним, можно ли в Киеве передвигаться по велодорожке.