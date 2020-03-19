Теплая погода и ограничения на поездки в общественном транспорте предвещают раннее начало велосезона.
Патрульная полиция Киева напоминает велосипедистам основные требования для движения по дорогам:
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- достижение 14-летнего возраста;
- оборудование велосипеда звуковым сигналом и светоотражателями: впереди – белого цвета, по бокам – оранжевого, сзади – красного;
- для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть установлен и включен фонарь (фара);
- велосипедист может перевозить только такие грузы, которые не мешают управлять велосипедом и не создают препятствий другим участникам дорожного движения.
Также Правила дорожного движения (пункт 6.6) запрещают двигаться на велосипедах по тротуарам и пешеходным дорожкам (кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых).
Кроме того, рекомендуется по возможности, надевать заметную одежду со светоотражающими элементами, не пренебрегать шлемами и специальной защитной экипировкой.
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