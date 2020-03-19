Тепла погода та обмежання на перевезення громадським транспортом віщують ранній початок велосезону

Патрульна поліція Києва нагадує велосипедистам основні вимоги для руху дорогами:

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досягнення 14-річного віку;

обладнання велосипеда звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду — білого кольору, по боках — оранжевого, позаду — червоного;

для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар (фара);

велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху;

Також Правила дорожнього руху (пункт 6.6 в.) забороняють рухатися на велосипедах по тротуарах і пішохідних доріжках (крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих).

Крім того, рекомендується по можливості, вдягати помітний одяг зі світловідбиваючими елементами, не нехтувати шоломами та спеціальною захистною екіпіровкою.

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