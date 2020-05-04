Мужчине одновременно не повезло и повезло. А потом удача снова отвернулась от него.

Полиция заявила, что у райдера нет ни водительского удостоверения, ни бумаг на мотоцикл.

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Камера видеорегистрации, установленная в грузовике, сняла болезненные кадры с мотоциклистом, который не справился с управлением и перелетел через ограждение эстакады. Дорожное происшествие случилось вблизи Монреаля. CTV News сообщает, что мужчина, по заявлению полиции, ехал на мотоцикле без лицензии на регистрации и с превышением скорости, что и стало причиной ДТП.

В нижнем правом углу кадра можно увидеть скорость движения в милях в час – грузовик проходит поворот на скорости около 55 км/час.

Перелетев через ограждение, водитель упал с высоты несколько метров и получил серьезные, но не опасные для жизни травмы. В этом ему повезло, не без помощи водителя грузовика, поскольку раненый мог долгое время пролежать под эстакадой, прежде чем его нашли. Мотоциклиста отвезли в больницу.

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