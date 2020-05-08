Технические характеристики заднеприводного суперкара оказались идентичными машине с фиксированной крышей.

Марка Lamborghini входит в состав концерна Volkswagen, а это значит, что у каждой из моделей в линейке должно быть несколько версий. Последний шедевр из Сант-Агаты представляет собой модификацию Huracan с задним приводом и открытой крышей.

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Обновлять семейство Huracan итальянский производитель начал еще в январе 2019 года, когда Lamborghini представила полноприводное купе. Заднеприводный родстер стал четвертой и последней версией модели, завершив цикл обновления.

Как и его предшественник (Huracan LP 580-2 Spyder) новый Huracan Evo RWD Spyder имеет сверхлегкий кузов, масса последнего – 1509 килограмм. Однако у новинки гораздо больше мощности: вместо 580 сил и 540 ньютон-метров, 5,2-литровый атмосферный V10 теперь производит 610 л.с. и 560 Нм. Это позволяет спорткару развивать скорость в 100 км/ч за 3,5 секунды, после старта с места. Максимальная скорость также возросла с 319 до 324 км/ч.

Заднеприводный родстер отличается от полноприводного внешними элементами кузова – бамперами и колесными дисками. Начальная комплектация предусматривает оснащение 19-дюймовыми дисками, а за доплату можно заказать 20-дюймовые колеса и карбон-керамические тормоза.

Крыша родстера имеет электрогидравлический привод и поднимается и опускается на скоростях до 50 км/ч за 17 секунд, как и его предшественник.

Фото: Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder / Lamborghini

Первые покупатели получат Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder этим летом. В Европе новинка оценивается в 175 838 евро. Отдельно названы цены для Великобритании (151 100 фунтов), США (229 428 долларов), Китая (2 794 000 юаней) и Японии (26 539 635 иен).

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