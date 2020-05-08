Технічні характеристики задньопривідного суперкара виявились ідентичними машині з фіксованим дахом.

Марка Lamborghini входить до складу концерну Volkswagen, а це означає, що у кожної з моделей в лінійці повинно бути кілька версій. Останній шедевр із Сант-Агати являє собою модифікацію Huracan із заднім приводом та відкритим дахом.

Також цікаво: Зустрічаємо абсолютно нову модель Toyota: мініатюрний кросовер Yaris Cross

Оновлювати сімейство Huracan італійський виробник почав ще в січні 2019 року, коли Lamborghini представила повнопривідне купе. Задньопривідний родстер став четвертою і останньою версією моделі, завершивши цикл оновлення.

Як і його попередник (Huracan LP 580-2 Spyder) новий Huracan Evo RWD Spyder має надлегкий кузов, маса останнього – 1509 кіло. Однак у новинки набагато більше потужності: замість 580 сил та 540 ньютон-метрів, 5,2-літровий атмосферний V10 тепер продукує 610 к.с. і 560 Нм. Це дозволяє спорткару розвивати швидкість у 100 км/год за 3,5 секунди, після старту з місця. Максимальна швидкість також зросла з 319 до 324 км/год.

Задньопривідний родстер відрізняється від повнопривідного зовнішніми елементами кузову – бамперами та колісними дисками. Початкова комплектація передбачає оснащення 19-дюймовими дисками, а за доплату можна замовити 20-дюймові колеса та карбон-керамічні гальма.

Дах родстера має електрогідравлічний привід і піднімається та опускається на швидкостях до 50 км/год за 17 секунд, як і його попередник.

Фото: Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder / Lamborghini

Перші покупці отримають Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder цього літа. У Європі новинка оцінюється у 175 838 євро. Окремо названі ціни для Великобританії (151 100 фунтів), США (229 428 доларів), Китаю (2 794 000 юанів) та Японії (26 539 635 ієн).

Також цікаво: Найпопулярніші "тачки" в Instagram: рейтинг