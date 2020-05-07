Три з ТОП-5 машин – однієї марки. 4 з 5 – італійські. Усі належать до класу суперкарів і коштують більше 100 тисяч доларів.

Рейтинг від британського порталу Compare the Market, що спеціалізується на порівнянні цін на найрізноманітніші товари, показує абсолютне лідерство марки Lamborghini на просторах соцмережі Instagram.

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Для визначення положення кожної моделі в рейтингу фахівці Compare the Market взяли по два популярних хештега, пов'язаних з конкретним суперкаром, і підрахували кількість публікацій.

Найбільше відміток з хештегом в Instagram мають Lamborghini Aventador, Audi R8, Lamborghini Huracan, Ferrari 458 та Lamborghini Gallardo. Ще пара “Ламбо” розташувалась на 12-й та 17-й рядках рейтингу.

За кількістю моделей у рейтингу, Lamborghini поступається лише ішому італійському виробнику – Ferrari. Однак в загальному підрахунку у “Бика” більше згадувань, ніж у “Жеребця”.

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