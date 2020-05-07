Покарання за свій вчинок малюк вже відбув, а наступного дня на нього чекав несподіваний сюрприз.

П’ятирічний Едріен Замарріпа прославився на увесь світ після того, як потрапив у поліцейські новини – хлопчина поцупив автомобіль матері та вирушив на ньому в інший штат, щоб купити собі суперкар Lamborghini.

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Маючи образу на свою родину за нерозуміння його пристрастної любові до автомобілів, а також три долари власних заощаджень, Едріен вирішив слідувати за своєю мрією сам. Він нишком узяв ключі від кросовера матері та подався до Каліфорнії купувати собі машину. Від’їхати він встиг не далеко – на трасі у рідному штаті Юта його автомобіль запримітив поліцейський патруль, що звернув увагу на незвичайний темп руху машини, занадто повільний для автомагістралі.

Пізніше поліцейський розповів, що був вкрай здивований не стільки самим фактом, що водій виявився п’ятирічним хлопчиком, скільки його чемним поводженням на дорозі: Едріен не спричинив жодного ДТП і обережно зупинився на узбіччі на вимогу поліції.

Звісно, вдома на майбутнього суперкаровода чекало покарання, та й батькам дісталось від органів опіки. Але зрештою, ця історія має гарний фінал. Наступного дня батькам Едріена надійшло одразу кілька пропозицій від власників автомобілів Lamborghini, які пропонували допомогти хлопчику опинитись у справжньому суперкарі.



Одним з них був Джеремі Нівз – власник чорного Lamborghini Huracan, який вирішив втішити малого. Наступного дня, після інциденту, він приїхав до будинку родини Замарріпа та покатав хлопчика на суперкарі. “Я був шокований, коли читав коментарі до новини про цього хлопчика – люди писали, що він заслуговує на найжорсткіше покарання. Але ж чому? Цей малюк

- точно знає, чого хоче!

- ладний на все, заради своєї мрії!

- його не зупиняють ті, хто стверджують, що його мрії недосяжні!

- він має сміливість наважитись на щось нове!

- він був чесним з поліцією і розповів про свої наміри нічого не приховуючи!

Я вважаю, що на нього чекає гарне майбутнє”, – написав Джеремі на своїй сторінці у Facebook.

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“Я, звичайно, не схвалюю його вчинку, однак захоплююсь тим, як Едріен поводився на дорозі і як наполегливо йшов за своєю мрією”, – сказав Джеремі, додавши “Я сам батько. Я розумію усю важливість виховання наших дітей, але також вважаю, що потрібно винагороджувати дитину за гарні вчинки, а не тільки карати за погані”.

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