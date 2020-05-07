Наказание за свой поступок малыш уже отбыл, а на следующий день его ждал неожиданный сюрприз.

Пятилетний Эдриен Замаррипа прославился на весь мир после того, как попал в полицейские новости – парень украл автомобиль матери и отправился на нем в другой штат, чтобы купить себе суперкар Lamborghini.

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Имея обиду на свою семью за непонимание его страстной любви к автомобилям, а также три доллара собственных сбережений, Эдриен решил следовать за своей мечтой сам. Он украдкой взял ключи от кроссовера матери и отправился в Калифорнию покупать себе машину. Отъехать он успел недалеко – на трассе в родном штате Юта его автомобиль заметил полицейский патруль, обратил внимание на необычный темп движения машины, слишком медленный для автомагистрали.

Позже полицейский рассказал, что был крайне удивлен не столько самим фактом, что водитель оказался пятилетним мальчиком, сколько его вежливым поведением на дороге: Эдриен не создал ни одного ДТП и осторожно остановился на обочине по требованию полиции.

Конечно, дома на будущего суперкаровода ждало наказание, и родителям досталось от органов опеки. Но в конце концов, эта история имеет хороший финал. На следующий день родителям Эдриэна поступило сразу несколько предложений от владельцев автомобилей Lamborghini, которые предлагали помочь мальчику оказаться в настоящем суперкаре.



Одним из них был Джереми Нивз – обладатель черного Lamborghini Huracan, который решил утешить малыша. На следующий день, после инцидента, он приехал к дому семьи Замаррипа и покатал мальчика на суперкаре. "Я был шокирован, когда читал комментарии к новости об этом мальчике – люди писали, что он заслуживает жесткое наказание. Но почему? Этот малыш

– точно знает, чего хочет!

– готов на все ради своей мечты!

– его не останавливают те, кто утверждают, что его мечты недостижимы!

– он имеет смелость решиться на что-то новое!

– он был честным с полицией и рассказал о своих намерениях, ничего не скрывая!

Я считаю, что его ждет хорошее будущее", – написал Джереми на своей странице в Facebook.

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"Я, конечно, не одобряю его поступка, однако восхищаюсь тем, как Эдриен вел себя на дороге и как настойчиво шел за своей мечтой", – сказал Джереми, добавив: "Я сам отец. Я понимаю всю важность воспитания наших детей, но также считаю, что нужно вознаграждать ребенка за хорошие поступки, а не только наказывать за плохие".

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