Три из ТОП-5 машин – одной марки. 4 из 5 – итальянские. Все относятся к классу суперкаров и стоят больше 100 000 долларов.

Рейтинг от британского портала Compare the Market, специализирующегося на сравнении цен на самые разнообразные товары, показывает абсолютное лидерство марки Lamborghini на просторах соцсети Instagram.

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Для определения положения каждой модели в рейтинге специалисты Compare the Market взяли по два популярных хэштега, связанных с конкретным суперкаром, и подсчитали количество публикаций.

Больше всего отметок с хэштегом в Instagram имеют Lamborghini Aventador, Audi R8, Lamborghini Huracan, Ferrari 458 и Lamborghini Gallardo. Еще пара "Ламбо" расположилась на 12-й и 17-й строчках рейтинга.

По количеству моделей в рейтинге, Lamborghini уступает лишь ишому итальянском производителю – Ferrari. Однако в общем подсчете у "Быка" больше упоминаний, чем у "Жеребца".

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