Тізерне зображення автомобіля опубліковане на сторінках SAIC Design в соцмережах.

Концепт MG викликає стійкі асоціації одразу з двома неіснуючими моделями Tesla: пікапом Cybertruck та електричним суперкаром Roadster.

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Як стало відомо кілька днів тому, дебют Tesla Roadster відкладений до 2022 року, а значить у конкурентів є шанс випередити велику “Т” і запропонувати подібну модель раніше. Китайський концерн SAIC, якому належить марка MG, поширив три тізера електричного концепта MG Cyberster. На жаль, зображення не супроводжуються поясненнями, залишаючи простір для домислів.

Фото: тізери концепта MG Cyberster / SAIC Design

Оскільки Cyberster явно мітить в суперники Roadster, він повинен мати схожі характеристики: прискорення до першої сотні приблизно за 2 секунди, запас ходу під 1000 км та максимальну швидкість більше 300 км/год.

Фото: MGB та MG TF / MG

Останнім кабріолетом марки MG був TF, випуск якого завершився у 2011 році, а ще раніше британська марка випускала гарну дводверку з відкидним дахом під назвою MGB – обидві моделі можуть стати ідеологічним натхненням для творців майбутнього електричного родстера.

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