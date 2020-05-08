Керівник Tesla знову завітав до студії Джо Рогана та поділився інформацією про майбутні новинки.

Для тих, хто чекає на новий родстер від “Тесла” новини не дуже гарні: електричний спорткар затримується.

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Під час презентації Tesla Roadster, Ілон Маск заявляв, що автомобіль стане на конвеєр вже цього року, а до кінця 2020-го чи на початку 2021-го замовники почнуть отримувати свої машини. Зазначимо, що всі охочі придбати собі таку “наземну ракету” внесли депозит у 50 000 доларів, що становить 1/5 від його загальної вартості.

Автомобілю обіцяні надзвичайні характеристики: три електромотори, акумулятор на 200 кіловат-годин для запасу ходу у 1000 кілометрів, прискорення з місця до 100 км/год за 1,9 секунди і максимальна швидкість понад 400 км/год.

Фото: Tesla Roadster / Tesla

Спілкуючись з ведучим Джо Роганом (цього разу без самокрутки з маріхуаною), гендиректор Tesla обмовився, що замовникам Roadster доведеться зачекати довше, ніж планувалось. З формулювань Маска випливає, що Roadster не буде готовий до 2022 року.

Він сказав, що спорткар не з'явиться, до моменту запуску пакапа Tesla Cybertruck та вантажівки Semi. Обидві моделі повинні вийти на ринок наприкінці 2021 року.

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