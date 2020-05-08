Руководитель Tesla снова посетил студию Джо Рогана и поделился информацией о будущих новинках.

Для тех, кто ждет новый родстер от "Тесла" новости не очень хорошие: электрический спорткар задерживается.

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Во время презентации Tesla Roadster, Илон Маск заявлял, что автомобиль станет на конвейер уже в этом году, а до конца 2020-го или в начале 2021-го заказчики начнут получать свои машины. Отметим, что все желающие приобрести себе такую “наземную ракету” внесли депозит в 50 000 долларов, что составляет 1/5 от его общей стоимости.

Автомобилю обещаны чрезвычайные характеристики: три электромотора, аккумулятор на 200 киловатт-часов для запаса хода в 1000 километров, ускорение с места до 100 км/ч за 1,9 секунды и максимальная скорость свыше 400 км/час.

Фото: Tesla Roadster / Tesla

Общаясь с ведущим Джо Роганом (на этот раз без самокрутки с марихуаной), гендиректор Tesla оговорился, что заказчикам Roadster придется подождать дольше, чем планировалось. Из формулировок Маска следует, что Roadster не будет готов к 2022 году.

Он сказал, что спорткар не появится, к моменту запуска пакапа Tesla Cybertruck и грузовика Semi. Обе модели должны выйти на рынок в конце 2021 года.

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