Електрокар був куплений у дилера за місяць до інциденту.

Хоча деякі власники електрокарів Tesla мають нарікання на лакофарбове покриття та нерівномірними проміжками між деталями, подібна проблема трапиляється вперше.

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У практично нового електромобіля Tesla Model 3 відірвалося рульове колесо під час руху. Як розповів власник дефектної Tesla Model 3 з Великобританії, він забрав свою машину у офіційного дилера лише за місяць до інциденту.

Власник також розповів, що проблеми з його “Теслою” розпочались ще на етапі покупки – замість жовтня минулого року замовлену машину йому видали тільки у березні нинішнього року. Через карантин, новоспечений власник електрокара встиг проїхати на ньому лише 550 кілометрів. А загалом на те, щоб поставити в свій гараж Tesla чоловік мріяв протягом восьми років.

Розчарування британця не має меж, у своєму Твіттері він написав: “Як таке може трапитись із найбезпечнішим автомобілем у світі?!”, додавши зображення відірваного рульового колеса.

@elonmusk Steering wheel fell of today! Concerned that the rest of the car will fall to bits too! Can this be looked into as to why it’s happened to a car just over 1 month old! #TeslaServiceIssues pic.twitter.com/w103imxnbA — Jason T (@JasonTuatara) April 26, 2020



На щастя, кермо відірвалось в самому кінці поїздки, коли водій вже повертав на свою вулицю, тому ця прикрість не спричинила жодних наслідків для самого електрокара чи оточуючих.

У день, коли трапився інцидент з кермом, автомобіль проїхав лише 30 кілометрів. Навіть у незначні ДТП він до того не потрапляв, що могло б пояснити причини незвичайної поламки.

Автовиробник вже відреагував на ситуацію і машину забрали на сервіс та повернули наступного дня у справному вигляді, а представники Tesla пообіцяли провести розслідування причин інциденту та запобігти повторенню подібного.

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