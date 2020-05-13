Зловмисник погрожував дівчині ножем, але вона насмілилась покинути машину на швидкості під 100 км/год.

“Я зрозуміла, що це може бути моєю єдиною можливістю для порятунку, тому наважилась вистрибнути з машини на ходу”, – розповіла 26-річна Кароліна Варгас, котра ледь не стала жертвою викрадення.

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News Channel 5 повідомляє, що Кароліна Варгас з Нешвіла якийсь час підробляла у службі Uber, однак того дня узяла пасажира не через фірмовий додаток, оскільки напередодні вже відвозила чоловіка і домовилась з ним про повторну поїздку на словах.

Кароліна Варгас вперше перетнулась з Крістофером Міллером у вівторок, 5 травня, коли той замовив машину через додаток Uber. Він повідомив, що працює далекобійником, а зараз його машина зламалась, тож він чекає на закінчення ремонту і наступного дня йому знадобиться поїздка у зворотньому напрямку. Кароліна запропонувала йому свої послуги, вони домовились, що вона заїде за ним без виклику через додаток.

Наступного дня вона забрала чоловіка з готелю та вирушила у пункт призначення. За її свідченнями, як тільки вони опинились на шосе, пасажир дістав ножа та, вдаривши дівчину, наказав їхати в інший штат. Її Ford Explorer на той момент рухався зі швидкістю близько 100 км/год, однак Кароліна вирішила вистрибнути з машини на ходу, щоб врятувати своє життя. Внаслідок відчайдушного стрибка, вона отримала кілька травм, втратила кілька зубів, а її ногу переїхав позашляховик Nissan Pathfinder, однак, якимось дивом, обійшлось без переломів та серйозних ушкоджень.

“Я не зробила нічого, що могло б спровокувати його. Він просто витяг ножа, приставив до мене та сказав: “роби, що накажу”, – розповідає Кароліна.



Варгас змогла надати поліції фото Міллера, оскільки, за її словами, вона постійно фотографує своїх пасажирів – виходить, не даремно. Поліція також змогла отримати інформацію в готелі, де зупинявся підозрюваний, після чого Міллера відстежили за GPS з його телефону і затримали в готелі у місті Джексонвілл, штат Флорида. При собі лиходій мав різноманітну зброю.

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