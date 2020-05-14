Універсал Audi 100 Avant з силовою установкою типу PHEV (плагін-гібрид) був першим прикладним експериментом німецького виробника у напрямку комбінованих силових установок. На втілення розробок в серійній моделі знадобилось сім років.

Audi представила прототип Duo публіці на женевському автосалоні 1990 року. Концепт на базі Audi 100 Avant оснащувався нікель-кадмієвою батареєю та електромотором, що приводив у рух задню вісь.

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На чистій електроенергії прототип міг проїхати до 40 кілометрів, а електромотор забезпечував додаткові 12 сил потужності 134-сильному бензиновому мотору об’ємом 2,3 літри.

Мало того, що на початку 90-х переваги електрифікованого транспорту були не очевидними, самі технології для гібридів потребували доводки. Наприклад, перехід з комбінованого в повністю електричний режим в Audi Duo здійснювався тільки після зупинки автомобіля і переведення трансмісії в нейтральне положення.



Тим не менш, на Audi Duo розробники “відкатали” систему рекуперативного гальмування і можливість використання сонячних панелей на даху для підзарядки акумулятора. Було зібрано 10 прототипів, один з яких навіть попрацював у службі таксі в рідному місті Audi – Інгольштадті.

Першим серійним плагін-гібридом марки став Audi A4 Avant Duo 1997 року, котрий поєднував 1,9-літровий дизельний двигун потужністю 90 к.с. і електромотор на додаткові 29 к.с. Через вдвічі вищий цінник, ніж в універсалів цієї моделі, клієнти замовили усього 60 гібридів, замість п’яти сотень, на які розраховував виробник. Через два роки А тому через два роки модель зникла з каталогів Audi.

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