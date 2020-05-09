Розробників цього крісла надихнули системи захисту від вибуху та міцний череп дятлів.

Компанія Frank Stephenson Design, заснована колишнім дизайнером Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo та McLaren, представила свій перший продукт, на розробку якого пішло більше року – технологічне дитяче автокрісло.

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BabyArk підходить для перевезення дітей віком від 0 до 4 років. Воно створене, відповідно до чотирьох основних принципів фірми Frank Stephenson Design: продукт повинен бути найкращим на ринку, технічно інноваційним; надійним та виконаним у стилі біоніки – тобто виглядати, як творіння природи.

Якщо говорити про останній пункт, то форми крісла нагадують яйце. Корпус виготовляється з безпечного пластику методом 3D друку. Каркас крісла зроблений з вуглецевого волокна, котре в деяких місцях проглядає крізь прозору “шкіру” з полікарбонату.

База сидіння має запатентовану технологію Spiral, створену Mobius Protection Systems – фірмою, що спеціалізується на балістичному захисті військової техніки. Два спіральних стрижня в основі схожі на спіральну трубку, яка використовується для плавного переміщення частини обладнання по колії, тут використовуються для поглинання ударів. У разі удару ззаду або лобового зіткнення, спіралі в основі дозволяють кріслу зміщуватись вперед або назад, розсіюючи передану енергію удару.

Фото: дитяче автокрісло BabyArk / Frank Stephenson Design

Підставка оснащена датчиками та світловими індикаторами, які показують, що крісло встановлено й закріплено належним чином. Стівенсон заявив, що тестування в TASS International, що є центром тестування безпеки Siemens у Нідерландах, показало поліпшення безпеки голови на 65% і поліпшення безпеки шиї на 57%, порівняно з найкращими автомобільними кріслами на ринку. Для додаткової безпеки від аварій, BabyArk оснащений додатком, який нагадає батькам що дитина залишилась у машині.

Вартість крісла BabyArk поки не називається, однак дешевим воно точно не буде. А тому Стівенсон планує запропонувати систему трейд-ін, щоб батьки могли обміняти крісло на більше, коли дитина виросте, з незначною доплатою. Повернуті крісла Стівенсон планує відновлювати та продавати повторно.

Стівенсон сподівається отримати сертифікацію на крісло BabyArk у 2021 році з подальшим стартом продажів до кінця року.

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