Майстер, начебто, вирішив повністю відійти від справ.
Корейське інформагентство Yonhap News повідомило, що Люк Донкервольке залишає пост керівника з дизайну концерну Hyundai, через бажання більше часу проводити з сім'єю. Схоже, 55-річний бельгієць вирішив вийти на пенсію.
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Донкервольке працював у Hyundai з 2015 року, замінивши Петера Шреєра. Спочатку, як шеф-дизайнер Hyundai та Genesis, а з 2018 року – як керівник з дизайну усього концерну, розширивши свій вплив і на марку KIA. Новий голова групи дизайнерів поки не призначений, а обов’язки Донкервольке тимчасово розподілять між його підлеглими: Саньюп Лі та Карімом Хабібом, котрі наразі відповідають за вигляд Hyundai та KIA.
З 1998 по 2005 рік Донкервольке був шеф-дизайнером Lamborghini. Він доклав руку до вигляду Lamborghini Diablo зразка 2001 року, а також моделей Murcielago і Gallardo. За дві останні дві роботи Донкервольке у 2003 році отримав престижну нагороду Red Dot Design.
Фото: Lamborghini Diablo 2001 року – одне з найвідоміших ранніх творінь Донкервольке / Lamborghini
Раніше Люк Донкервольке встиг показати себе у дизайнерських підрозділах Peugeot, концерну Volkswagen, де працював над Skoda Octavia 1996 року, першою Fabia, універсалом Audi A4 Avant 2000, кількома моделями SEAT, а також Bentley Flying Spur і концептом EXP 10 Speed 6, котрий перетворився на серійне супер-купе Continental GT.
Список моделей, до дизайну яких безпосередньо причетний Донкервольке:
- Škoda Octavia Mk1 (1996)
- Škoda Fabia Mk1 (1999)
- Audi A4 Avant (2000)
- Audi R8 Le Mans Racer (2000)
- Audi A2 (2000)
- Lamborghini Diablo VT 6.0 (2001)
- Lamborghini Murciélago (2002)
- Lamborghini Gallardo (2004)
- SEAT Tribu concept (2007)
- SEAT Ibiza / SEAT Ibiza SC / SEAT Ibiza ST Mk4 (2008)
- SEAT IBE concept (2010)
- Bentley Flying Spur (2014)
- Bentley EXP 10 Speed 6 (2015)
- Hyundai Kona (2017)
- Hyundai Palisade (2018)
- Genesis GV80 (2020)
- Genesis G80 (2020)
- Genesis G90 (19/2020)
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