Майстер, начебто, вирішив повністю відійти від справ.

Корейське інформагентство Yonhap News повідомило, що Люк Донкервольке залишає пост керівника з дизайну концерну Hyundai, через бажання більше часу проводити з сім'єю. Схоже, 55-річний бельгієць вирішив вийти на пенсію.

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Донкервольке працював у Hyundai з 2015 року, замінивши Петера Шреєра. Спочатку, як шеф-дизайнер Hyundai та Genesis, а з 2018 року – як керівник з дизайну усього концерну, розширивши свій вплив і на марку KIA. Новий голова групи дизайнерів поки не призначений, а обов’язки Донкервольке тимчасово розподілять між його підлеглими: Саньюп Лі та Карімом Хабібом, котрі наразі відповідають за вигляд Hyundai та KIA.

З 1998 по 2005 рік Донкервольке був шеф-дизайнером Lamborghini. Він доклав руку до вигляду Lamborghini Diablo зразка 2001 року, а також моделей Murcielago і Gallardo. За дві останні дві роботи Донкервольке у 2003 році отримав престижну нагороду Red Dot Design.



Фото: Lamborghini Diablo 2001 року – одне з найвідоміших ранніх творінь Донкервольке / Lamborghini

Раніше Люк Донкервольке встиг показати себе у дизайнерських підрозділах Peugeot, концерну Volkswagen, де працював над Skoda Octavia 1996 року, першою Fabia, універсалом Audi A4 Avant 2000, кількома моделями SEAT, а також Bentley Flying Spur і концептом EXP 10 Speed ​​6, котрий перетворився на серійне супер-купе Continental GT.

Список моделей, до дизайну яких безпосередньо причетний Донкервольке:

Škoda Octavia Mk1 (1996)

Škoda Fabia Mk1 (1999)

Audi A4 Avant (2000)

Audi R8 Le Mans Racer (2000)

Audi A2 (2000)

Lamborghini Diablo VT 6.0 (2001)

Lamborghini Murciélago (2002)

Lamborghini Gallardo (2004)

SEAT Tribu concept (2007)

SEAT Ibiza / SEAT Ibiza SC / SEAT Ibiza ST Mk4 (2008)

SEAT IBE concept (2010)

Bentley Flying Spur (2014)

Bentley EXP 10 Speed 6 (2015)

Hyundai Kona (2017)

Hyundai Palisade (2018)

Genesis GV80 (2020)

Genesis G80 (2020)

Genesis G90 (19/2020)

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