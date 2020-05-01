Мастер, якобы, решил полностью отойти от дел.
Корейское информагентство Yonhap News сообщило, что Люк Донкервольке оставляет пост руководителя по дизайну концерна Hyundai, из-за желания больше времени проводить с семьей. Похоже, 55-летний бельгиец решил выйти на пенсию.
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Донкервольке работал в Hyundai с 2015 года, заменив Петера Шреера. Сначала, как шеф-дизайнер Hyundai и Genesis, а с 2018 года – как руководитель по дизайну всего концерна, расширив свое влияние и на марку KIA. Новый глава группы дизайнеров пока не назначен, а обязанности Донкервольке временно распределят между его подчиненными: Саньюп Ли и Каримом Хабибом, которые отвечают за вид Hyundai и KIA.
С 1998 по 2005 год Донкервольке был шеф-дизайнером Lamborghini. Он приложил руку к внешнему виду Lamborghini Diablo образца 2001 года, а также моделей Murcielago и Gallardo. За последние две работы Донкервольке в 2003 году получил престижную награду Red Dot Design.
Фото: Lamborghini Diablo 2001 года – одно из самых ранних творений Донкервольке / Lamborghini
Раньше Люк Донкервольке успел показать себя в дизайнерских подразделениях Peugeot, концерна Volkswagen, где работал над Skoda Octavia 1996 года, первой Fabia, универсалом Audi A4 Avant 2000, несколькими моделями SEAT, а также Bentley Flying Spur и концептом EXP 10 Speed 6, который превратился в серийное супер-купе Continental GT.
Список моделей, к дизайну которых непосредственно причастен Донкервольке:
- Škoda Octavia Mk1 (1996)
- Škoda Fabia Mk1 (1999)
- Audi A4 Avant (2000)
- Audi R8 Le Mans Racer (2000)
- Audi A2 (2000)
- Lamborghini Diablo VT 6.0 (2001)
- Lamborghini Murciélago (2002)
- Lamborghini Gallardo (2004)
- SEAT Tribu concept (2007)
- SEAT Ibiza / SEAT Ibiza SC / SEAT Ibiza ST Mk4 (2008)
- SEAT IBE concept (2010)
- Bentley Flying Spur (2014)
- Bentley EXP 10 Speed 6 (2015)
- Hyundai Kona (2017)
- Hyundai Palisade (2018)
- Genesis GV80 (2020)
- Genesis G80 (2020)
- Genesis G90 (19/2020)
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