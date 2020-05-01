Мастер, якобы, решил полностью отойти от дел.

Корейское информагентство Yonhap News сообщило, что Люк Донкервольке оставляет пост руководителя по дизайну концерна Hyundai, из-за желания больше времени проводить с семьей. Похоже, 55-летний бельгиец решил выйти на пенсию.

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Донкервольке работал в Hyundai с 2015 года, заменив Петера Шреера. Сначала, как шеф-дизайнер Hyundai и Genesis, а с 2018 года – как руководитель по дизайну всего концерна, расширив свое влияние и на марку KIA. Новый глава группы дизайнеров пока не назначен, а обязанности Донкервольке временно распределят между его подчиненными: Саньюп Ли и Каримом Хабибом, которые отвечают за вид Hyundai и KIA.

С 1998 по 2005 год Донкервольке был шеф-дизайнером Lamborghini. Он приложил руку к внешнему виду Lamborghini Diablo образца 2001 года, а также моделей Murcielago и Gallardo. За последние две работы Донкервольке в 2003 году получил престижную награду Red Dot Design.



Фото: Lamborghini Diablo 2001 года – одно из самых ранних творений Донкервольке / Lamborghini

Раньше Люк Донкервольке успел показать себя в дизайнерских подразделениях Peugeot, концерна Volkswagen, где работал над Skoda Octavia 1996 года, первой Fabia, универсалом Audi A4 Avant 2000, несколькими моделями SEAT, а также Bentley Flying Spur и концептом EXP 10 Speed 6, который превратился в серийное супер-купе Continental GT.

Список моделей, к дизайну которых непосредственно причастен Донкервольке:

Škoda Octavia Mk1 (1996)

Škoda Fabia Mk1 (1999)

Audi A4 Avant (2000)

Audi R8 Le Mans Racer (2000)

Audi A2 (2000)

Lamborghini Diablo VT 6.0 (2001)

Lamborghini Murciélago (2002)

Lamborghini Gallardo (2004)

SEAT Tribu concept (2007)

SEAT Ibiza / SEAT Ibiza SC / SEAT Ibiza ST Mk4 (2008)

SEAT IBE concept (2010)

Bentley Flying Spur (2014)

Bentley EXP 10 Speed 6 (2015)

Hyundai Kona (2017)

Hyundai Palisade (2018)

Genesis GV80 (2020)

Genesis G80 (2020)

Genesis G90 (19/2020)

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