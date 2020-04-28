Компания Silk EV поможет бренду Hongqi с финансированием.

Малоизвестная американская инженерно-конструкторская фирма Silk EV планирует инвестировать 1,41 миллиарда долларов (10 миллиардов юаней) в производство спортивных автомобилей китайской FAW Group под брендом Hongqi.

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Во время презентации гибридного гиперкара Hongqi S9 на автосалоне во Франкфурте в прошлом году производитель сделал два очень важных заявления. Во-первых, купе пойдет в серию и появится на рынке до конца этого года. Во-вторых, автомобиль будут продавать в Европе.

Hongqi S9 – это среднемоторное купе, под карбоновым кузовом которого скрывается силовая установка, “V8T hybrid power system”. За этим названием стоит 4-литровый турбомотор V8 и электромотор, которые вместе производят 1400 к.с. мощности. От 0 до 100 км/ч купе должно разгоняться за 1,9 секунды, а максимальная скорость – 400 км/час. По слухам, стоимость Hongqi S9 составит 2 миллиона евро.

Фото: концепт Hongqi S9 / Autoblog

Silk EV, как указано на ее сайте, это компания, являющаяся поставщиком готовых инженерных решений для автопроизводства, ориентированная на рынок Китая. В апреле прошлого года она создала компанию в зоне свободной торговли в Шанхае с зарегистрированным капиталом в 1 миллион юаней (141 281 доллар). Руководство FAW подтвердило информацию о сотрудничестве для Reuters.

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