Компанія Silk EV допоможе бренду Hongqi з фінансуванням.

Маловідома американська інженерно-конструкторська фірма Silk EV планує інвестувати 1,41 мільярда доларів (10 мільярдів юанів) у виробництво спортивних автомобілів китайською FAW Group під брендом Hongqi.

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Під час презентації гібридного гіперкара Hongqi S9 на автосалоні у Франкфурті минулого року виробник зробив дві дуже важливі заяви. По-перше, купе піде в серію і з’явиться на ринку до кінця цього року. По-друге, автомобіль продаватимуть у Європі.

Hongqi S9 – це середньомоторне купе, під карбоновим кузовом якого ховається силова установка, “V8T hybrid power system”. За цією назвою стоїть 4-літровий турбомотор V8 та електромотор, які разом продукують 1400 к.с. потужності. Від 0 до 100 км/год купе повинно розганятись за 1,9 секунди, а максимальна швидкість – 400 км/год. За чутками, вартість Hongqi S9 становитиме 2 мільйони євро.

Фото: концепт Hongqi S9 / Autoblog

Silk EV, як зазначено на її сайті, це компанія, що є постачальником готових інженерних рішень для автовиробництва, орієнтована на ринок Китаю. У квітні минулого року вона створила компанію в зоні вільної торгівлі в Шанхаї з зареєстрованим капіталом в 1 мільйон юанів (141 281 долар). Керівництво FAW підтвердило інформацію про співпрацю для Reuters.

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