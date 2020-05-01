Акции компании за последние три месяца упали в цене на 73 процента.

Мировой гигант сервиса аренды автомобилей Hertz сильно пострадал, из-за коронавируса и, по информации The Wall Street Journal, находится на грани банкротства.

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Из-за пандемии компания Hertz вынуждена была отправить часть своих сотрудников в вынужденный отпуск, а теперь ведет переговоры с кредиторами об уменьшении обязательств. Если Hertz не осуществит платежи до конца льготного периода 4 мая, а некоторые заимодавцы не соглашаются идти навстречу прокатному сервису, компания может понести значительные финансовые убытки, вплоть до банкротства.

Генеральный директор Hertz Катрин Маринелло говорит, что компания делает все возможное, чтобы сохранить финансовые активы и договориться с кредиторами и избежать банкротства. Hertz сообщает о долгах на сумму 17 миллиардов долларов, которые включают 3,7 миллиарда долларов корпоративных облигаций и займов на 13,4 миллиарда долларов для покупки машин. Пытаясь сократить расходы, компания недавно уволила около 10 тысяч сотрудников только в Северной Америке.

После того, как Hertz обнародовала эту информацию, дела на бирже резко ухудшились – акции потеряли в цене рекордные 13 процентов в течение одного дня. В целом же, за последние три месяца стоимость акций компании снизилась на 73 процента.

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