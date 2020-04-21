В связи с пандемией коронавируса цены на подержанные автомобили из США и Европы резко упали.

Об этом рассказал руководитель отдела продаж компании АutoAmerica Дмитрий Горбачев. "Сейчас есть прекрасная возможность приобрести автомобиль на 30-50% дешевле, чем пару месяцев назад. Например, очень популярный автомобиль Toyota Camry 2018 года, в топовой комплектации вчера был куплен для нашего клиента, всего за 5,7 тысячи долларов – еще 2 месяца назад ценник был 8,5 - 9,5 тысячи".

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Отмечается, что ценники на американских аукционах пошли вниз примерно от середины марта. Но могут быть проблемы с доставкой и регистрацией. Сейчас машину из США можно купить на 10-20% ниже, чем два месяца раньше. Что касается ЕС, то здесь цены упали на 20-30%. Они будут держаться до тех пор, пока длится карантин.

"По опыту прошлых кризисов можно предположить, что снижение цен после окончания карантина коснется сегмента между стоимостью 17-30 тысяч долларов. Что касается авто стоимостью до 15 тысяч долларов, то они либо останутся стабильными или вырастут", – говорит эксперт.

Вместе с тем, говорят участники рынка, ценники в теории еще могут вернуться к первоначальной "докризисной" величине. Как только пойдет спад пандемии, уменьшат карантинные мероприятия и трудоспособное население выйдет на работу, наладится финансовая обстановка – тогда, скорее всего, цены снова вырастут.

Напомним, что сейчас в Украине подержанные авто нельзя перерегистрировать на нового владельца из-за того, что Сервисные центры МВД закрыты на карантин и регистрируют только новые авто. Подержанные авто покупают и продают по договору купли/продажи, "по поручению" и "по техпаспорту".

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