В Тель-Авиве зафиксирована активность шакалов, а в ЮАР автодорогу оккупировал прайд львов.

Недавно тихие улицы города Лландидно в английском Уэльсе заполонили дикие Кашмирские козы. Но парнокопытные, хотя и имеют страшные рога, относительно миролюбивые существа, чего не скажешь о шакалах и львах.

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Каждую весну парк Хеяркон (Яркон) в центре израильского города Тель-Авив оживает и наполняется бегунами, детьми, семьями, людьми, которые устраивают пикники и принимают солнечные ванны. Но не этой весной. В этом году единственным признаком жизни в городском парке стали стаи диких шакалов.

Животные начинают проявлять активность вечером, ища себе еду, а в течение дня развлекаются в парке и, похоже, чувствуют себя достаточно свободно на человеческой территории без людей.

Фото: дикие животные выходят на пустые улицы городов и автомагистрали / Oded Balilty/AP / Richard Sowry / Twitter

Если мелкие шакалы настолько обнаглели, чтобы выйти в город, то стоит ли удивляться, что львы в Южно-Африканской Республике устраивают себе лежбище на раскаленном солнцем асфальте?

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