Тысячи машин и пеших людей прибыли в столицу штата, город Лансинг, призывая губернатора отменить карантинные мероприятия.

Мичиган – центр автомобильной промышленности США, где находится "город машин" Детройт, дом трех крупнейших автопроизводителей Америки. Работникам заводов, похоже, надоело сидеть дома, особенно после объявления правительством штата новых карантинных ограничений. Поэтому они вышли на улицы, пренебрегая риском подхватить инфекцию.

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Протест получил неофициальное название “Операция Gridlock" – то есть "пробка". Тысячи автомобилей полностью заблокировали улицы города, по данным полиции, в акции протеста принимали участие 3 до 4 тысяч человек. Вместе с призывом прекратить карантин, протестующие также требовали отставки губернатора штата Гретхен Уитмер.

"Закрытие предприятий оставило всех этих рабочих без дела. Это просто катастрофа. Это экономическая катастрофа для Мичигана. И люди устали от этого", – заявил Мешон Мэддок, член Мичиганской Консервативной коалиции, ответственной за организацию протеста.

Фото: "Операция Gridlock" в Мичигане / Independent, АР

Губернатор Уитмер ответила лишь тем, что указала на отсутствие защитных масок у большинства протестующих.

"Я видела, как кто-то раздавал конфеты маленьким детям голыми руками. Мы знаем, что этот митинг подвергает опасности людей. Этот вид деятельности подвергает людей риску, и, к сожалению, он может продолжить количество времени, которое мы должны будем оставаться в положении карантина", – сказала она.

Последнее усиление карантина в штате Мичиган обязало людей выходить из дома только в крайних случаях (визит к врачу, или, например, поход в супермакрет). Второстепенные предприятия закрыты. Жителям штата запрещено даже ездить в гости друг к другу и использовать свои моторные лодки.

Сейчас в штате Мичиган зафиксировано около 1900 смертельных случаев, связанных с COVID-19, в то время как США занимают первое место в мире по количеству зафиксированных заражений.

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