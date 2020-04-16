Тисячі машин та піших людей прибули до столиці штату, міста Лансінг, закликаючи губернатора скасувати карантинні заходи.

Мічиган – осередок автомобільної промисловості США, де розташоване “місто машин” Детройт, домівка трьох найбільших автовиробників Америки. Працівникам заводів, схоже, набридло сидіти вдома, особливо після оголошення урядом штату нових карантинних обмежень. Тож вони вийшли на вулиці, нехтуючи ризиком підхопити інфекцію.

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Протест отримав неофіційну назву “Операція Gridlock” – тобто “затор”. Тисячі автомобілів повністю заблокували вулиці міста, за данними поліції, в акції протесту брали участь 3 до 4 тисяч чоловік. Разом з закликом припинити карантин, протестувальники також вимагали відставки губернатора штату Гретхен Уітмер.

“Закриття підприємств залишило всіх цих працівників без діла. Це просто катастрофа. Це економічна катастрофа для Мічигану. І люди втомилися від цього”, – - заявив Мешон Меддок, член Мічиганської Консервативної Коаліції, відповідальної за організацію протесту.

Фото: “Операція Gridlock” у Мічигані / Independent, АР

Губернатор Уітмер відповіла, лиш тим, що вказала на відсутність захисних масок у більшости протестувальників.

“Я бачила, як хтось роздавав цукерки маленьким дітям голими руками <...> Ми знаємо, що цей мітинг наражає на небезпеку людей. Цей вид діяльності піддає людей ризику, і, на жаль, він може продовжити кількість часу, який ми повинні будемо залишатися в положенні карантину”, – сказала вона.

Останні посилення карантину в штаті Мічиган зобов'язали людей виходити з дому тільки в крайніх випадках (візит до лікаря, або, наприклад, похід в супермакрет). Другорядні підприємства закриті. Мешканцям штату заборонено навіть їздити в гості один до одного та використовувати свої моторні човни.



Наразі у штаті Мічиган зафіксовано близько 1900 смертельних випадків, пов’язаних з COVID-19, у той час як США займають перше місце в світі за кількістю зафіксованих заражень.

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