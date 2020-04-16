У середу, 15 квітня в Чікаго раптово випав сніг. Для водіїв, що вже встигли поміняти шини на літні, це був дуже неприємний сюрприз від матінки-природи.
За попередніми данними, в результаті масової ДТП постраждало щонайменше 14 осіб та більше шести десятків транспортних засобів.
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Поблизу Чікаго в середу, близько 5 ранку почалась сніжна заметіль, яка раптово погіршила дорожні умови. В результаті, на одному з хайвеїв трапилась аварія з ланцюговою реакцією – автомобілі один за одним в’їжджали в машини попереду.
За повідомленням Block Club Chicago, на автостраді Кеннеді в купу збилось більше 50 машин, легкових і вантажних, ще дюжина авто отримала часткові пошкодження, через ДТП. На місце масової аварії прибуло 12 карет швидкої допомоги.
В результаті аварії, 14 осіб отримали травми і були доправлені до місцевих лікарень, однак жодного летального випадку, на щастя, не зафіксовано. Місцеві правоохоронці кажуть, що ДТП могла бути ще більшою, якби не карантин та обмеження на пересування.
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