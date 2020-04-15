Статистика з експорту-імпорту товарів за останні три роки тепер доступна кожному, хто має бажання в ній розібратися.

Відтепер на спеціальному сайті “Показники зовнішньої торгівлі України” відображаються обсяги імпорту та експорту України з будь-якою країною та по будь-якому товару. Про це повідомив у дописі на Фейсбук очільник “Нової митниці” Максим Нефьодов.

Зараз портал працює в тестовому режимі, доступно 9 розділів інтерактивного порталу аналітики:

товарообіг за 2018 – І квартал 2020 рр. із подальшим оновленням: імпорт, експорт, сальдо;

обсяги оподатковуваного імпорту по кожній групі товарів та з будь-якою країною;

надходження до держбюджету від Митниці у розрізі: мито, акциз, ПДВ;

податкове навантаження на $1 по кожній позиції товарів (до 4-го знаку коду УКТ ЗЕД);

які товари Україна імпортує та експортує у розрізі: регіон, країна, країна-походження, митниця;

рейтинги у вигляді ТОП-5 позицій товарів, які Україна найбільше/найменше експортує/імпортує або ТОП-5 позицій товарів, за якими маємо найбільше від'ємне/позитивне торговельне сальдо; ТОП-5 країн, які сплатили найбільше/найменше мито при імпорті товарів в Україну тощо;

митну вартість одиниці товару (мінімальна, середня та максимальна) як-от авта, ввезеного з будь-якої країни, надходження від імпорту за одиницю товару тощо.

Таким чином, уся митна статистика по товарообігу та платежам — тепер у вільному доступі.

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Застосовуючи різні фільтри, можна дізнатися багато цікавих даних. Наприклад, за 2020 рік Україні імпортувала автомблів на суму 823 млн доларів США, експортувала – на 536 тисяч. При цьому найбільше іморту легкових авто припало на Німеччину, США та Японію. А от експорту Україна автомобілі переважно у США та Канаду (мова йже про всюдиходи Shepr).

Щоб навчити людей користуватись порталом даних, митники записали першу відеопрезантацію та обіцяють зробити ще кілька. Окрім того, невдовзі буде поглиблена можливість «витягувати» статистичні дані за видами товарів до 10-го знаку коду УКТЗЕД (зараз - до 4-го знаку). Також буде можливість переглядати показники у гривні (наразі лише у доларах США).

Нагадаємо, що пообіцяв Максим Нефьодов для автомобілістів.