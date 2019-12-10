Реконструкція пунктів пропуску на кордоні, самостійне оформлення автомобілів для розмитнення та звірка цін з закордонними партнерами мають бути впроваджені вже на початку 2020 року.

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов представив план розвитку "Нової митниці" на найближчий період. Зокрема, озвучено декілька кроків, які дозволять пришвидшити перетин кордону на автомобілях та зробити розмитнення автомобілів більш прозорим та швидким.

Щоб зменшити черги на пунктах пропуску, протягом 2020 року запланована їх масштабна реконструкція. Вже до кінця наступного року мають бути реконструйовані 12 пріоритетних пунктів пропуску, до кінця 2021 року – ще 2 пункти і ще 2 - до кінця 2022 року.

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В "Дорожній карті" змін, які представив очільник митниці, зазначено кілька пунктів для покращення процедури розмитнення авто, які ввозяться за-за кордону. Зокрема, вже запущено онлайн калькулятор митних платежів. А у березні 2020 року має бути впроваджено систему самостійного декларування транспортних засобів (зараз це роблять митні брокери, які беруть за свої послуги кілька тисяч гривень з кожного авто).

Також на березень 2020 року заплановано налагодити обмін даними з іноземними партнерами щодо вартості автомобілів, придбаних в країнах Європи та Північної Америки. Таким чином, заниження митної вартості при розмитненні авто буде неможливим.

"Одним з методів боротьби з корупцією є мінімізація особистих контактів між митником та клієнтом, переведення більшості операцій в онлайн, використання електронних сервісів, мобільних додатків. Тому активно працюватимемо над діджиталізацією митниці", – зауважив Максим Нефьодов. У відповідності до цієї заяви буде впроваджено мобільний додаток, індикатор митних вартостей на різні товари тощо.

Також корисно: Калькулятор митних платежів для легкових автомобілів.