Нещодавно запрацював офіційний калькулятор розмитнення автомобілів. Його робота основана на даних про автомобілі що вже були розмитнені в Україні.

Офіційний митний калькулятор вже працює. В якості основи для розрахунків він використовує дані про автомобілі, які вже були розмитнені.

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"Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля готовий. Наш онлайн-сервіс у декілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаної або нової машини з-за кордону", – повідомляється на сторінці "Нова митниця" у FB.

"А ще підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки. У базі доступна інформація про більше ніж 2 300 моделей, а це мільйон машин – справжня big data", – сказано у повідомленні.

Тестувати новий калькулятор митниці можна за посиланням: http://calc.customs.gov.ua/