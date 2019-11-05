Недавно заработал официальный калькулятор растаможки автомобилей. Его работа основана на данных об автомобилях, которые уже были растаможены в Украине.

Официальный таможенный калькулятор уже работает. В качестве основы для расчетов он использует данные об автомобилях, которые уже были растаможены.

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"Калькулятор таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автомобиля готов. Наш онлайн-сервис в несколько кликов рассчитает, сколько и каких налогов необходимо уплатить за ввоз подержанной или новой машины из-за границы", – сообщается на странице "Новая таможня" в FB.

"А еще подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы. В базе доступна информация о более чем 2 300 моделях, а это миллион машин – настоящая big data", – сказано в сообщении.

Тестировать новый калькулятор таможни можно по ссылке: http://calc.customs.gov.ua/