В перелік найбільш "недооцінених" авто преміум-класу за 1 півріччя 2018 року ввійшли Lamborghini, кілька Mercedes-Benz та BMW.

Розмір митної вартості при ввезенні автомобіля суттєво впливає на суму розмитнення. Зокрема, з цієї величини обраховується ввізне мито (3-10%) та ПДВ (20%). Тому при ввезенні в Україну транспортних засобів під розмитнення власники дорогих авто часто намагаються вказати занижену митну вартість, щоб менше сплатити податків. Часто такі дії призводять до втрати бюджету у мільйони гривень за одне авто! Загалом, за вказаними ДФСУ випадками виявлено недобір податків майже на 5 млн гривень. Усі перелічені автомобілі вилучені митниками.

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5 місце - BMW 730 DXDrive

Закарпатські митники виявили, що BMW 730 DXDrive заявлено за ціною інвойсу 31 500 євро, реальна вартість цієї автівки - 47 600 Євро. Така сума була зазначена в копії декларації митних органів Німеччини, надісланої у відповідь на запит українських митників.

За вказаним фактом складено протокол про ПМП заст. 483 МКУ. Сума недоборів митних платежів становить приблизно становить 0,5 млн. грн.

4 місце - Mercedes-Benz G 350 D

На Львівській митниці ДФС заниження вартості було виявлено під час проведення митного оформлення автомобіля марки Mercedes-Benz G 350 D, 2018 року виготовлення. Його фактурна вартістю згідно з інвойсом – 49 000 євро. Німецькі митники ж наддали інформацію про ціну 84 500 євро. Сума недоборів митних платежів - 0,9 млн. грн.

3 місце - Mercedes-Benz V-Klass

Майже на 25 тис. євро занизив вартість своєї автівки Mercedes-Benz V-Klass, 2016 року виготовлення, інший громадянин. Відповідно до наданого ним інвойсу фактурна вартість вказаного транспортного засобу складає 23 900 євро, а реальна - 48 500 євро. Так власник хотів зекономити майже 0,5 млн. грн.

2 місце - Mercedes-Benz V-Klass

Цього разу автомобіль 2017 року виготовлення хотіло провести 12 000 євро. Але з Німеччини воно виїхало, оцінене в 48 500 євро. Подешевшало в чотири рази в дорозі? Навряд чи. А от економія від несплати податків передбачалася у півмільйона гривень.

1 місце - Lamborghini Huracan Coupe

Дороге авто – великі платежі до бюджету. Якби працівники Волинської митниці ДФС не зацікавились цим Lamborghini Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, держава могла б втратити 2,3 млн. грн. Адже заявлена фактурна вартість була 71 200 євро, а ціна в Німеччині – 193 000 євро.

Нагадаємо, що Порошенко схвалив зниження податків на розмитенння авто.