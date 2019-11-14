На засіданні з нардепом ініціативна група власників нерозмитнених машин розробили систему пільг для різних категорій населення.

13 листопада 2019 року громадські організації за ініціативи власників нерозмитнених авто "АвтоЄвроСила" зібралися разом з нардепом Михайлом Цимбалюком, заступником голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів.

На засіданні обговорили пропозиції щодо пільг при розмитнені, які необхідно впровадити в законодавство.

Зокрема, члени громадських організацій пропонують диференціювати населення, яке може мати пільги при розмитненні автомобілів та надавати ці пільги для одного авто раз на три роки. Зокрема, пільги мають надаватися шляхом запровадження коефіцієнтів на митні платежі та нарахування ПДВ. А нарахування військового та пенсійного збору під час операцій з розмитненням автомобілів хочуть повністю відмінити.

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Окрім того, "євробляхери" запропонували поділи пільговиків на власний розсуд та відповідно до цього розподілу надавати їм знижки. Зокрема, для людей з інвалідністю через військові дії встановити коефіцієнт знижки 0, тобто відмінити для них усі митні платежі та ПДВ при розмитненні автомобілів.

Для учасників бойових дій, поранених учасників Революції Гідності запровадити коефіцієнт 0,5, родин загиблих АТО та під час Революції Гідності - 0,25, інших категорій (незрозуміло, яких саме) - 0,5.

Також на засіданні йшлося для пільги в розмитненні для сімей багатодітних родин та сімей з дітьми з інвалідністю.

В цілому формула має виглядати так: Ставка (митні платежі) х Кзн + ПДВ х Кзн + Пенсійний (0) + Військовий (0).

Відповідно до цих побажань має бути розроблений законопроект, який подадуть на розгляд Верховної Ради.

Нагадаємо, що зроблено перший крок з відміни акцизу на авто.