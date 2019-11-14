На заседании с нардепом инициативная группа владельцев нерастаможенных машин разработали систему льгот для различных категорий населения.

13 ноября 2019 года общественные организации по инициативе владельцев нерастаможенных автомобилей "АвтоЕвроСила" собрались вместе с нардепом Михаилом Цымбалюком, заместителем председателя комитета социальной политики и защиты прав ветеранов.

На заседании обсудили предложения по льготам при растаможке, которые необходимо внедрить в законодательство.

В частности, члены общественных организаций предлагают дифференцировать население, которое может иметь льготы при растаможке автомобилей и предоставлять эти льготы для одного автомобиля раз в три года. В частности, льготы должны предоставляться путем введения коэффициентов на таможенные платежи и начисления НДС. А начисления военного и пенсионного сбора при операциях с растаможкой автомобилей хотят полностью отменить.

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Кроме того, "евробляхеры" предложили разделения льготников по своему усмотрению и в соответствии с этим распределением предоставлять им скидки. В частности, для людей с инвалидностью из-за военных действий установить коэффициент скидки 0, т.е. отменить для них все таможенные платежи и НДС при растаможивании автомобилей.

Для участников боевых действий, раненых участников Революции Достоинства ввести коэффициент 0,5, семей погибших АТО и во время Революции Достоинства – 0,25, других категорий (непонятно, каких именно) – 0,5.

Также на заседании шла речь для льготах по растаможке для семей многодетных семей и семей с детьми с инвалидностью.

В целом формула должна выглядеть так: Ставка (таможенные платежи) х Кпн + НДС х Кпн + Пенсионный (0) + Военный (0).

В соответствии с этими пожеланиями должен быть разработан законопроект, который подадут на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, что сделан первый шаг по отмене акциза на автомобили.