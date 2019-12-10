Реконструкция пунктов пропуска на границе, самостоятельное оформление автомобилей для растаможки и сверка цен с зарубежными партнерами должны быть внедрены уже в начале 2020 года.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов представил план развития "Новой Таможни" на ближайший период. В частности, озвучено несколько шагов, которые позволят ускорить пересечение границы на автомобилях и сделать растаможивание автомобилей более прозрачным и быстрым.

Чтобы уменьшить очереди на пунктах пропуска, в течение 2020 года запланирована их масштабная реконструкция. Уже до конца следующего года должны быть реконструированы 12 приоритетных пунктов пропуска, до конца 2021 года – еще 2 пункта, и еще 2 – до конца 2022 года.

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В "Дорожной карте" изменений, которые представил глава таможни, указано несколько пунктов для улучшения процедуры растаможивания авто, которые ввозятся из-за границы. В частности, уже запущен онлайн калькулятор таможенных платежей. А в марте 2020 года должна быть внедрена система самостоятельного декларирования транспортных средств (сейчас это делают таможенные брокеры, которые берут за свои услуги несколько тысяч гривен с каждого авто).

Также на март 2020 года запланировано наладить обмен данными с иностранными партнерами относительно стоимости автомобилей, приобретенных в странах Европы и Северной Америки. Таким образом, занижение таможенной стоимости при растаможке авто будет невозможным.

"Одним из методов борьбы с коррупцией является минимизация личных контактов между таможенником и клиентом, перевод большинства операций в онлайн, использование электронных сервисов, мобильных приложений. Поэтому активно будем работать над диджитализацией таможни", – отметил Максим Нефедов. В соответствии с этим заявлением будет внедрено мобильное приложение, индикатор таможенных стоимостей на различные товары и тому подобное.

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