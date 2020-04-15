Статистика по экспорту-импорту товаров за последние три года теперь доступна каждому, кто имеет желание в ней разобраться.

Теперь на специальном сайте “Показатели внешней торговли Украины” отражаются объемы импорта и экспорта Украины с любой страной и по любому товару. Об этом сообщил в заметке на Фейсбук глава “Новой таможни” Максим Нефьодов.

Сейчас портал работает в тестовом режиме, доступно 9 разделов интерактивного портала аналитики:

товарооборот за 2018 – І квартал 2020 гг. с последующим обновлением: импорт, экспорт, сальдо;

объемы налогооблагаемого импорта по каждой группе товаров и с любой страной;

поступления в госбюджет от Таможни в разрезе: пошлина, акциз, НДС;

налоговую нагрузку на $1 по каждой позиции товаров (до 4-го знака кода УКТ ВЭД);

какие товары Украина импортирует и экспортирует в разрезе: регион, страна, страна-происхождения, таможня;

рейтинги в виде ТОП-5 позиций товаров, которые Украина больше/меньше экспортирует/импортирует или ТОП-5 позиций товаров, по которым имеем наибольшее отрицательное/положительное торговое сальдо; ТОП-5 стран, которые оплатили наибольшее/наименьшее пошлина при импорте товаров в Украину и т. п;

таможенную стоимость единицы товара (минимальная, средняя и максимальная) как автомобиля, ввезенного из любой страны, поступления от импорта за единицу товара.

Таким образом, вся таможенная статистика по товарообороту и платежам – теперь в свободном доступе.

Читайте также: Как посчитать растаможивание авто в 2020 году

Применяя различные фильтры, можно узнать много интересных данных. Например, за 2020 год Украине импортировала автомобилей на сумму 823 млн долларов США, экспортировала – на 536 тысяч. При этом больше всего импорта легковых авто пришлось на Германию, США и Японию. А вот экспортировала Украина автомобили преимущественно в США и Канаду (речь о вездеходах Shepr).

Чтобы научить людей пользоваться порталом данных, таможенники записали первую видеопрезентацию и обещают сделать еще несколько. Кроме того, вскоре будет углубленная возможность "извлекать" статистические данные по видам товаров до 10-го знака кода УКТВЭД (сейчас – до 4-го знака). Также будет возможность пересматривать показатели в гривне (сейчас только в долларах США).

Напомним, что пообещал Максим Нефедов для автомобилистов.