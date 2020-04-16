В среду, 15 апреля в Чикаго внезапно выпал снег. Для водителей, которые уже успели поменять шины на летние, это был очень неприятный сюрприз от матушки-природы.

По предварительным данным, в результате массового ДТП пострадали по меньшей мере 14 человек и более шести десятков транспортных средств.

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Вблизи Чикаго в среду, около 5 утра началась снежная метель, которая внезапно ухудшила дорожные условия. В результате, на одном из хайвеев произошла авария с цепной реакцией – автомобили один за другим въезжали в машины впереди.

Chicago: *ALERT* Roadways are extremely dangerous and icy throughout the area **USE CAUTION**

-54 vehicle pile-up on the inbound Kennedy at North Av

-14 people transported

-crashes reported on all area highways.#ILwx #Pileup pic.twitter.com/9b8JdTycvA — Captured News (@CapturedNews) April 15, 2020

По сообщению Block Club Chicago, на автостраде Кеннеди в кучу сбилось более 50 машин, легковых и грузовых, еще дюжина автомобилей получили частичные повреждения, из-за ДТП. На место массовой аварии прибыло 12 карет скорой помощи.

54-car pileup crash on Kennedy Expressway in Chicago crash injures 14; More than a dozen additional crashes reported pic.twitter.com/A81l2ugmQf — Plugged Soundz (@pluggedsoundztv) April 15, 2020

В результате аварии, 14 человек получили травмы и были доставлены в местные больницы, однако ни одного летального случая, к счастью, не зафиксировано. Местные правоохранители говорят, что ДТП могло быть еще больше, если бы не карантин и ограничение на передвижение.

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