С 16 апреля на въездах и выездах из Киева будут контролировать не только температуру тела водителей и пассажиров, но и проводить досмотр багажа и вещей.

На въездах и выездах из Киева будут работать 8 контрольно-пропускных пунктов. С 16 апреля на каждом из них должно работать не менее 5 человек. Они будут измерять температуру, а в случае необходимости проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, а также блокировать движение транспортных средств.

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У граждан с повышенной температурой будут отбираться биоматериалы для прохождения теста на коронавирус. В случае выявления людей с тяжелыми признаками заболевания работники КПП будут вызывать "скорую помощь".

Об этом стало известно из протоколов №20 и №21 заседаний постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской горгосадминистрации (КГГА) от 13 апреля 2020 года.

В частности, утвержден следующий план размещения КПП на въездах и выездах из Киева:

СП № 501 "Богатырская", ул. Богатырская, 32-Е рядом с помещением стационарного поста;

СП № 502 "Быковня", просп. Броварской напротив здания стационарного поста;

СП № 503 "Красный Хутор", ул. Бориспольское шоссе до остановки общественного транспорта перед пл. Харьковская;

СП № 505 "Бензоколонка", просп. Академика Глушкова напротив здания стационарного поста;

СГ1 № 506 "Сосновый бор", шоссе Житомирское напротив здания стационарного поста за пешеходным переходом;

СП № 507 "Гостомель", ул. Гостомельское шоссе, 1/1-Б в здании стационарного поста;

СП № 508 "Пирогово", Днепровское шоссе напротив здания стационарного поста;

СП № 509 "ДВС", ул. Вушгородская, 83-а;

"С 00 ч. 00 мин. 16 апреля 2020 года до отдельного распоряжения на въездах и выездах из города Киева на образованных КПП определить личный состав каждого КПП не менее 5 человек", – говорится в распоряжении №20.

Отмечается, что планируется привлечь к их составу представителей: ГУ Госпродпотребслужбы, ГУ "Киевский городской лабораторный центр Минздрава"; ГУ "Лабораторный центр на железнодорожном транспорте Министерства здравоохранения"; коммунальных некоммерческих предприятий здравоохранения Киева; ГУ Нацполиции в Киеве; Управление патрульной полиции в Киеве; частей Нацгвардии, дислокация которых определена в Киеве; ГУ ГСЧС в Киеве, структурных подразделений КГГА и РГА; "Муниципальной стражи"; КП "Муниципальная охрана"; других учреждений и организаций (в случае необходимости).

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Отмечается, что КПП должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, продуктами питания, местами для отдыха, средствами для проведения дезинфекции, дистанционного измерения температуры и другими материальными средствами, необходимыми для надлежащей работы.

В распоряжении говорится, что личный состав КПП может при необходимости проводить досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов, а также блокирование движения транспортных средств согласно постановлению Кабмина от 11 марта 2020 года №211. На КПП будет проводиться дистанционное измерение температуры у водителей и пассажиров служебных транспортных средств с помощью бесконтактных термометров.

В случае выявления людей с температурой выше 37,5 °С, а также с симптомами ОРВИ, персоналом КПП вызывается мобильная бригада для забора материала для лабораторного обследования на наличие коронавирусной болезни (СОVID-19). У лица с подозрением на СОVID-19 уточняются контактные данные, которые в дальнейшем передаются в полицию для контроля соблюдения мер самоизоляции.

Для граждан с температурой тела выше 38 °С, кашлем, одышкой, усталостью сотрудники КПП обязаны срочно вызвать бригаду скорой помощи для госпитализации. Граждане, для которых уже закончился период обсервации, должны предъявлять на КПП соответствующую справку.

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