На Херсонщине образовалась многокилометровая пробка перед карантинным блокпостом между Олешками и Херсоном.

По информации местных властей блокпосты на определенных участках установлены соответствующим решением региональной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Целью карантинных блокпостов является дезинфекция транспортных средств и измерения температуры у людей.

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На нескольких блокпостах образовались многочасовые пробки. Руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации было принято и направлено для исполнения Национальной полиции Украины решения об обязательности проверки только транспортных средств с государственными номерами, которые не зарегистрированы в Херсонской области. Сейчас на участок между Олешками и Херсоном переброшены дополнительные силы патрульной полиции Херсонской области.

"Завтра на заседании штаба рассмотрим дополнительные меры по усилению и повышению пропускной способности и эффективности работы карантинных блокпостов в нашей области."– обещают представители местной власти.

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