На Херсонщині утворилися багатокілометрова пробка перед карантинним блокпостом між Олешками та Херсоном.

За інформацією місцевої влади блокпости на певних ділянках встановлені за відповідним рішенням регіональної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Метою карантинних блокпостів є дезінфекція транспортних засобів та вимірювання температури у людей.

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На декількох блокпостах утворилися багатогодинні пробки. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було прийняте і направлене для виконання Національної поліції України рішення про обов'язковість перевірки тільки транспортних засобів з державними номерами, які зареєстровані не в Херсонській області. Зараз на ділянку між Олешками і Херсоном перекинуті додаткові сили патрульної поліції Херсонської області.

"Завтра на засіданні штабу розглянемо додаткові заходи щодо посилення та підвищення пропускної спроможності та ефективності роботи карантинних блокпостів в нашій області." – обіцяють представники місцевої влади.

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