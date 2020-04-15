З 16 квітня на в'їздах і виїздах з Києва контролюватимуть не лише температуру тіла водіїв та пасажирів, але й проводитимуть огляд багажу та речей.

На в'їздах і виїздах з Києва будуть працювати 8 контрольно-пропускних пункти. З 16 квітня на кожному з них повинно працювати не менше 5 осіб. Вони будуть вимірювати температуру, а в разі необхідності - проводити огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів, а також блокувати рух транспортних засобів.

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У громадян з підвищеною температурою будуть відбиратися біоматеріали для проходження тесту на коронавірус. У разі виявлення людей з важкими ознаками захворювання працівники КПП будуть викликати "швидку допомогу".

Про це стало відомо з протоколів №20 і №21 засідань постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації (КМДА) від 13 квітня 2020 року.

Зокрема, затверджено наступний план розміщення КПП на в'їздах і виїздах з Києва:

СП № 501 "Богатирська" вул. Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного поста

СП № 502 "Биківня" просп. Броварський напроти будівлі стаціонарного поста

СП № 503 "Червоний Хутір" вул. Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська

СП № 505 "Бензоколонка" просп. Академіка Глушкова навпроти будівлі стаціонарного поста

СГ1 № 506 "Сосновий бор" шосе Житомирське напроти будівлі стаціонарного поста за пішохідним переходом

СП № 507 "Гостомель" вул. Гостомельський шосе, 1/1-Б у будівлі стаціонарного поста

СП № 508 "Пирогово" - Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного поста

СП № 509 "ДВС" вул. Вишгородська, 83А

"З 00 ч. 00 хв. 16 квітня 2020 року і до окремого розпорядження на в'їздах і виїздах з міста Києва на освічених КПП визначити особовий склад кожного КПП не менше 5 осіб ", - йдеться в розпорядженні №20.

Відзначається, що планується залучити до їх складу представників: ГУ Госпродпотребслужби, ДУ "Київський міський лабораторний центр МОЗ"; ДУ "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я"; комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Києва; ГУ Нацполіціі в Києві; Управління патрульної поліції в Києві; частин Нацгвардії, дислокація яких визначена в Києві; ГУ ГСЧС в Києві; структурних підрозділів КМДА та РДА; "Муніципальної варти"; КП "Муніципальна охорона"; інших установ і організацій (в разі необхідності).

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Відзначається, що КПП повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту, продуктами харчування, місцями для відпочинку, засобами для проведення дезінфекції, дистанційного вимірювання температури і іншими матеріальними засобами, необхідними для належної роботи.

У розпорядженні йдеться, що особовий склад КПП може при необхідності проводити огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів, а також блокування руху транспортних засобів відповідно до постанови Кабміну від 11 березня 2020 року №211. На КПП буде проводитися дистанційне вимірювання температури водіїв і пасажирів службових транспортних засобів за допомогою безконтактних термометрів.

У разі виявлення людей з температурою вище 37,5 ° С, а також з симптомами ГРВІ, персоналом КПП викликається мобільна бригада для забору матеріалу для лабораторного обстеження на наявність коронавирусной хвороби (СОVID-19). У особи з підозрою на СОVID-19 уточнюються контактні дані, які в подальшому передаються в поліцію для контролю дотримання заходів самоізоляції.

Для громадян з температурою тіла вище 38 ° С, кашлем, задишкою, втомою працівники КПП зобов'язані терміново викликати бригаду швидкої допомоги для його госпіталізації. Громадяни, для яких вже закінчився період обсервації, повинні пред'являти на КПП відповідну довідку.

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