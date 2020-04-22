У Тель-Авіві зафіксована активність шакалів, а в ПАР автодорогу окупував прайд левів.

Нещодавно тихі вулиці містечка Лландідно в англійському Уельсі заполонили дикі Кашмірські кози. Та парнокопитні, хоч і мають страхітливі роги, відносно миролюбні істоти, чого не скажеш про шакалів та левів.

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Кожної весни парк Хеяркон (Яркон) в центрі ізраїльського міста Тель-Авів оживає та наповнюється бігунами, дітьми, родинами, людьми, що влаштовують пікніки та приймають сонячні ванни. Але не цієї весни. Цього року єдиною ознакою життя у міському парку стали зграї диких шакалів.

Тварини починають проявляти активність надвечір, шукаючи собі їжу, а протягом дня розважаються в парку і, схоже, почуваються досить вільно на людській території без людей.

Фото: дикі тварини виходять на пусті вулиці міст і автомагістралі / Oded Balilty/AP / Richard Sowry/Twitter

Якщо дрібні шакали настільки знахабніли, щоб вийти в місто, то чи варто дивуватись, що леви в Південно-Африканській Республіці влаштовують собі лежбище на розпеченому сонцем асфальті?

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