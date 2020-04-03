І кізочки.

Прибережне місто Лландідно в англійському Уельсі заполонили Кашмірські кози – більше 120 тварин прийшло до міста з довколишніх пасовищ.

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Фото: козина експансія на вулицях Лландідно / @AndrewStuart/Designyoutrust

Майже повна відсутність людей на вулицях, через карантин у зв’язку з COVID-19, забезпечила тваринам повну свободу, кози влаштували собі урбаністичне пасовище – їли траву з газонів та скубли квіти на клумбах.

Представник адміністрації Лландідно – Керол Марубі, зазначив, що для містян кози стали справжнім “безкоштовним атракціоном”, за яким можна було спостерігати з вікон власних будинків. А в умовах самоізоляції навіть такі розваги користуються популярністю. До тих пір, звісно, поки кози не прийдуть на ваше подвір’я.

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