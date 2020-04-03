И козочки.

Прибрежный город Лландидно в английском Уэльсе заполонили Кашмирские козы – более 120 животных пришли в город из близлежащих пастбищ.

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Фото: козья экспансия на улицах Лландидно / @AndrewStuart/Designyoutrust

Почти полное отсутствие людей на улицах, из-за карантина в связи с COVID-19, обеспечило животным полную свободу, козы устроили себе урбанистическое пастбище – ели траву с газонов и щипали цветы на клумбах.

Представитель администрации Лландидно – Кэрол Маруби отметил, что для горожан козы стали настоящим "бесплатным аттракционом", за которым можно было наблюдать из окон собственных домов. А в условиях самоизоляции даже такие развлечения пользуются популярностью. До тех пор, конечно, пока козы не придут на ваш двор.

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