613 лошадиных сил против одной? Попробуйте предсказать результат.

Скакун – породистый, чистокровный, тренированный игрок в поло. И у него есть свой Ludicrous Mode.

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Одна “лошадиная сила” соответствует электрической мощности в 0,73549875 кВт. Интересно, что скаковой жеребец может кратковременно развивать до 11 кВт или 15 лошадиных сил. Tesla Model S оснащена установкой с отдачей в 451 кВт или 613 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч электрокар ускоряется за бешеные 2,6 секунды.

У обоих участников необычных гонок полный привод и “спортивный характер”. И если конь привык к быстрому бегу и маневрам на траве, то электрокар лучше чувствует себя на асфальте. По условиям гонки, соперники должны были преодолеть определенную дистанцию, развернуться на 180 градусов и финишировать на стартовой линии. Вот тут и крылся подвох.

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