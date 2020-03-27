Новые интерактивные возможности мультимедийной системы, пока доступны только в Китае.

Даже те, кому не повезло позволить себе Tesla, слышали о необычных возможностях и технологических преимуществах этих электрокаров. Впрочем, есть у них и недостаток – длительное время зарядки аккумуляторов. Но Маск позаботился о том, чтобы владельцы не скучали, ожидая восстановления энергоресурса и превратил борткомпьютер в настоящий игровой комплекс.

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Уже сейчас Tesla Arcade включает немало игр: Missile Command, Asteroids, Beach Buggy Racing 2. В ближайшее время в меню может появиться один из современных лидеров геймеров – Fallout. А недавно американский производитель договорился с разработчиками с Tencent о переносе онлайн-игр с виртуальных казино прямо в салон каждой китайской Tesla.

Полный список новых игр пока неизвестен, однако по предварительным данным, в консоли появится традиционная китайская игра Маджонг, а также самые популярные виды покера – “Техасский холдем” и “Омаха”.

Кстати, недавно независимый разработчик показал, что, благодаря специальному приложению, в Tesla можно играть в любую компьютерную игру.

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